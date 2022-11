Drei NÖ-Klubs im Rennen um den Herbstmeistertitel

Zwei Punkte trennen den Spitzenreiter der Zweiten Liga vom Fünften, die ersten vier Teams haben am Wochenende die Chance, Herbstmeister zu werden. Wobei die Entscheidung erst in der Sonntag-Matinee zwischen Leader Horn und Amstetten fällt. Bis dahin könnte St. Pölten heute mit einem Heimsieg gegen Lafnitz die Pole-Position übernehmen. „Schwer zu sagen, wer am Sonntag von Platz eins lacht“, meint SKN-Coach Stephan Helm, „aber das ist für mich auch nicht entscheidend.“