FP-Vorsitz in Ausschüssen, heiße Luft beim Verkehr

„Keine Schonfrist“ für Regierung

Und so ist Abwerzger nun nicht nur zum Vorsitzenden des Finanzkontrollausschusses bestimmt worden, sondern soll auch gleich noch den Beteiligungsausschuss leiten. Ersterer, das sagt bereits der Name, hat die Kontrolle der Finanzen zum Ziel. In Zeiten der Teuerung, diverser Korruptionsvorwürfe etc. keine unwesentliche Aufgabe. Abwerzger dazu: „Für mich ist dies der wichtigste Ausschuss des Landtages, und ich werde die Vorsitzführung überparteilich führen.“ Wichtig sei ihm, mit den Beamten des Landes, allen voran dem Landesrechnungshofdirektor und der Finanzabteilung, ein gutes Verhältnis zu haben. Die FPÖ könne Kontrolle seit Jahrzehnten, so Abwerzger, der betonte, dass es für die ÖVP-SPÖ-Regierung „keine Schonfrist“ geben werde.