Kärntner (26) prellte Drogendealer um 27.000 Euro

Keine Haft wegen Reue und Geständnis

Was noch mehr verwunderte: Die Staatsanwaltschaft bot dem Angeklagten eine Diversion an. „Es bleibt trotzdem ein Täuschungs- und Bereicherungsvorsatz“, so der Richter zum 26-Jährigen, der beim Dealer insgesamt 270 Gramm Kokain gekauft hatte. Nach kurzer Beratung mit seinem Rechtsanwalt entschloss sich der Angeklagte, das Angebot anzunehmen. Aufgrund seines umfassenden Geständnisses und seiner Reue erhielt der 26-Jährige eine Probezeit von zwei Jahren. In diesem Zeitraum muss der Maurer an einem Suchtpräventionsprogramm teilnehmen und regelmäßig Proben abgeben.