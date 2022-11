Beschäftigung in Tirol weiter auf Rekordkurs

Die Entwicklung am Tiroler Arbeitsmarkt ist weiterhin erfreulich. Insgesamt 17.608 Arbeitslose sind derzeit beim AMS gemeldet, davon 9501 Frauen und 8107 Männer. Im Vergleich zum Zeitpunkt des Vorjahres bedeutet das einen Rückgang von 175. Dem gegenüber stehen in Tirol 342.000 unselbstständig Beschäftigte (ein Plus von 4000). Die Arbeitslosenquote sank – wenn auch nur minimal – auf 4,9%.