Weil er kein Bier bekam: Gast randaliert in Café

Verprügelt, weil er schlichten wollte

Während der Wirt unverletzt geblieben ist, hatte ein 22-jähriger Deutscher in Krems weniger Glück. Der Mann war Zeuge eines Handgemenges vor einem Nachtlokal und wollte den Streit schlichten. Einer der Raufbolde ging daraufhin auf den jungen Mann los und verpasste ihm mehrere Schläge. Der 22-Jährige, der am nächsten Tag wieder zurück in die Heimat gefahren wäre, musste ins Spital gebracht werden. Der Täter stieg in ein Auto und brauste davon. Die Polizei ermittelt.