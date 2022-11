Loona: „Habe wirklich Fehler gemacht“

Loona ist nicht nur für ihre Sommerhits bekannt, die auch heute noch auf keiner Party fehlen dürfen - auch aus der TV-Landschaft ist die Musikerin nicht mehr wegzudenken. Für Aufsehen sorgte ihre Teilnahme an „Kampf der Realitystars“ 2021: Reality-TV wird sie nun „nicht mehr so schnell“ machen, erzählt sie im Talk. Warum das so ist, und was für die Zukunft noch geplant ist? Sehen Sie das ganze Interview im Video!