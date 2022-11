Zwei Hoffnungen bleiben Österreichs Fußball-Fans

Legen wir den Rechenstift zur Seite, zu viele Szenarien sind möglich. Ganz einfach: Mit einem Sieg gegen Midtjylland ist Sturm in der Europa League fix weiter, mit drei Punkten in Mailand schafft Salzburg in der Königsklasse den Aufstieg. Der Serienmeister darf sich aber schon jetzt wie ein Sieger fühlen. Jahrelang wurde der Konzern-Klub von Kritikern als künstliche Fußball-Oase abgestempelt, mittlerweile sind die Bullen endgültig in der Mozartstadt angekommen.