ÖFB-Boss Milletich: „Rufmord-Kampagne gegen mich!“

Dokumente, in die die „Krone“ Einblick erhielt, zeigen, dass Milletich in keiner Korrespondenz erwähnt, ÖFB-Präsident zu sein, das Wort „ÖFB“ ist in keinem Mail oder SMS enthalten, „ich habe auch nie ein Mail von meinem ÖFB-Account verschickt“, so Milletich. Eine Klage steht im Raum, man darf gespannt sein, ob die Milletich-Gegner auch einmal aus der Deckung kommen - oder weiter im Stillen intrigieren …