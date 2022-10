Inseraten-Vorwurf: ÖFB-Boss Milletich wehrt sich

In einem Schreiben an seine ÖFB-Präsidiumskollegen, von dem die Zeitung berichtete, wies Milletich die Vorwürfe zurück. Der 66-Jährige, der schon bei seiner Kür zum Verbandschef Widerstand aus einigen Landesverbänden zu spüren bekommen hatte, ortete einen weiteren Versuch, seine Person „gezielt in ein ungünstiges Licht zu rücken“. Er stehe mit den genannten Unternehmen teils schon Jahrzehnte in Geschäftsbeziehungen.