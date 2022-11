Pkw-Lenker (53) prallte frontal gegen Container

Medizinisches Problem am Steuer

Zeugen des Vorfalls verständigten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Der 53-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Hochsteiermark/Bruck an der Mur eingeliefert. Der Mann dürfte während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten haben.