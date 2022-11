Wanderin (54) ausgerutscht und schwer verletzt

Schwere Verletzungen an Kopf und Beinen

Dabei erlitt die 54-Jährige schwere Verletzungen an Kopf und Beinen. Sie wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 mittels Tau gerettet und anschließend in das UKH Salzburg eingeliefert. „Ein zufällig anwesender Bergretter, unterstützte die Crew vom Notarzthubschrauber Christophorus 14 bei der notfallmedizinischen Erstversorgung im unwegsamen, steilen, alpinen Gelände und begleitete im Anschluss den Partner der Verunfallten sicher vom Grimming ins Tal“, berichtet Enrico Radaelli, Sprecher der Bergrettung Steiermark.