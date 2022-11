Biker bei Kollision über Fahrzeug geschleudert

Gegen 11.30 Uhr lenkte ein 79-Jähriger aus dem Bezirk Tulln (Niederösterreich) seinen Pkw in Richtung Weizer Straße B72 und wollte in Folge in Richtung Ratten einbiegen. Beim Einbiegevorgang dürfte der 79-Jährige einen 20-jährigen Motorradfahrer übersehen haben, der gerade Richtung Birkfeld unterwegs war. So kam es zur folgenschweren Kollision.