Leipzig kämpft um CL-K.o.-Phase: ab 18.45 Uhr LIVE

Ein Punkt reicht

„Seitdem hatten wir drei Endspiele, jetzt kommt das vierte. Warum sollte es nicht wieder klappen?“, fragte Stürmer Timo Werner nach drei Siegen in Folge. Zum Aufstieg genügt in dem wegen des russischen Angriffskriegs ins Legia-Stadion von Warschau verlegten Spiels gegen Donezk schon ein Punkt. Leipzig hat im Oktober in neun Spielen nicht verloren, Trainer Marco Rose hat das Team stabilisiert, und wichtig im Hause Red Bull: Er lässt das Team wieder aufregenden Fußball spielen. „Das Energielevel ist hoch. Es ist Champions League und die Jungs wissen, um was es geht“, sagte Rose.