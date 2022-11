Ronaldo und Neville: Es begann doch so romantisch

Jüngst meinte auch Rio Ferdinand britischen Medien gegenüber, dass da nichts mehr zu kitten sei. Ronaldo sei mit Neville schlicht weg durch. Warum das? Weil Neville sich in seiner Funktion als TV-Experte erlaubt hatte, Manchester United nahezulegen, sich von Ronaldo bei der nächsten Gelegenheit zu trennen. Offenbar Majestätsbeleidigung für König Cristiano. So schnell wird‘s also Bilder wie aus dem Jahr 2004 mit den beiden nicht mehr geben. Gut, dass es das Archiv gibt.