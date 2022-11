Heuer schon 27 Todesopfer auf den Tiroler Straßen

Zwar ist die Zahl in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen – in den frühen 00er-Jahren starben noch mehr als 100 Verkehrsteilnehmer –, doch für den Verkehrsclub Österreich ist das nicht genug: „Es gibt nur eine akzeptable Anzahl an Verkehrstoten, und die ist null“, verdeutlicht Sprecher Christian Gratzer, „diesem Ziel gilt es, so nahe wie möglich zu kommen.“