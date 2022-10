Grazer Stadion-Derby geht in die Verlängerung

Polit-Gipfel im Rathaus

In der Startaufstellung: Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und ihr Finanzstadtrat Manfred Eber, Spitzenvertreter der beiden Vereine, Stadtplanungschef Bernhard Inninger, Magistratsbeamte. Die Initiative zum Match um die zweite Arena ging von Michael Ehmann aus. „Es ist wichtig, dass wir eingehalten haben, was wir versprochen hatten: Nämlich mit allen am Tisch eine seriöse Betrachtung der Sachlage abzuhalten“, sagt der SPÖ-Klubchef zur „Krone“.