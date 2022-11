Tiroler Handwerker liefern simple Energiespartipps

Aufgrund des Ukrainekrieges spielen die Preise bei Strom, Gas, Öl und Holz nach wie vor verrückt. Bisher sei man im „Blindflug gewesen, wie sich die Kosten weiter entwickeln werden“, meinte am Montag Franz Jirka, Obmann des Tiroler Gewerbes und Handwerks und Innungsmeister der Rauchfangkehrer in der Wirtschaftskammer. Eine Pressekonferenz der Elektrizitätswerke Reutte AG, in der eine Erhöhung des Preises um 37 Prozent bei Strom und 240 Prozent bei Gas verkündet wurde, ließ bei dem Funktionär die Alarmglocken läuten.