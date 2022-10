Machine Gun Kelly nimmt sündige Megan Fox an Leine

Doch auch die Halloween-Kostüme der anderen Promis konnten sich an diesem Wochenende durchaus sehen lassen. So schlüpfte Kylie Jenner etwa in das Kostüm der lasziven Elvira aus dem Film „Elvira: Mistress of the Dark“, ihre Halbschwester Kim Kardashian verwandelte sich in Mystique aus den „X-Men“-Streifen und kreuzte so sogar auf einer Geburtstagsfeier auf, die gar keine Kostümparty war. Ein ganz schön peinlicher Bridget-Jones-Moment, den die Reality-TV-Queen aber mit Humor nahm.