Mit dem kleinsten Budget am vierten Tabellenplatz

Rückblick in die Vorsaison: Die WSG Tirol verlor am 7. November beim LASK mit 0:3 und zierte nach dem 14. Spieltag das Tabellenende. Am Sonntag konnten sich die Wattener Kicker am Nachmittag hingegen zufrieden in der Sonne des Altweiber-Sommers rekeln. Wieder 14. Spieltag - und die WSG lacht mit 20 Punkten vom vierten Tabellenrang.