Stallone spricht erstmals über Fast-Scheidung

„War zu sehr auf meine Karriere fixiert“

Damit meint er sowohl seine Töchter Sophia (26), Sistine (24) und Scarlett (20) mit Flavin als auch seine Söhne Seargeoh (43) und Sage (er starb 2012 mit 36 an einem Herzinfarkt) aus erster Ehe mit Sasha Czack. Stallone: „Ich war zu sehr auf meine Karriere fixiert. Doch jetzt sage ich ‚Okay, ich habe nicht mehr so viel Landebahn vor mir und ich will mehr über ihr Leben wissen!“