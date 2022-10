Rosarotes Einhorn löste Polizeieinsatz aus

Glück im Unglück hatte ein 36-jähriger Flugsportler aus Salzburg am Samstag. Er war gegen 15 Uhr mit seinem Paragleitschirm in den Lüften unterwegs, als er abstürzte und in einem Baum in etwa 20 Metern hängen blieb. Er blieb unverletzt, musste aber in einer aufwändigen Rettungsaktion von der Bergrettung Werfen aus seiner misslichen Lage befreit werden.