Rudolf Anschober zum Vormarsch der Schwurbler

Dieselbe Umkehr sei auch bei der Impfung zu beobachten, auch hier wurde der Schutz zum Gegenstand der Aggression, so Anschober. Zusätzlich kommt das Präventionsparadoxon zu tragen, was zu mehr Unsicherheiten führe. Der Begriff beschreibt das Phänomen, wenn aufgrund erfolgreicher Präventionsmaßnahmen die Bedrohung, beispielsweise der schweren Erkrankung, nicht einsetzt, wodurch der Glaube entstehen könnte, diese Maßnahmen wären nicht notwendig gewesen. „Der Erfolg führt dann de facto zum Misserfolg auf der nächsten Ebene und in der nächsten zeitlichen Tangente, weil der Glaube daran fehlt, dass das Problem akut ist“, erklärt der ehemalige Gesundheitsminister im Podcast.