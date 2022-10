Mit Sattelzug von der Straße in Bach gestürzt

Spektakulärer Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Thörl (steirischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Ein Lkw-Fahrer kam von der Bundesstraße ab und stürzte in den vorbeifließenden Thörlbach. Der Fahrer kam wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen davon.