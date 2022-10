„Solche Gruppen haben im Stadion nichts verloren!“

Vom schwarz-weißen Fußballfest bleibt ein schaler Beigeschmack. Auch bei Sturm mischt sich unter die Freude ein hohes Maß an Fassungslosigkeit über die Gewalt-Eskalation durch die Feyenoord-Fans. „Solche Menschengruppen haben in einem Stadion nichts verloren“, schüttelt etwa Thomas Tebbich den Kopf. Sturms Geschäftsführer fordert nun Konsequenzen: „Und da der Verein das vermutlich nicht alleine in den Griff bekommen kann, muss es ganz klare Sanktionen der UEFA geben. Um das Produkt Fußball, aber vor allem die Fans in den Stadien vor solchen Gewalttaten zu schützen.“