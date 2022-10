Katy Perry: Das hat es mit hängendem Lid auf sich

Perry scherzt über „Kaputtes-Puppenauge-Partytrick“

Die Aufregung um ihr scheinbar unkontrollierbares Auge nimmt Perry derweil mit einer großen Portion Humor. Sie lade all die Verschwörungstheoretiker (etwa die „Flatearthers“) ein, „meinen Kaputtes-Puppenauge-Partytrick nächstes Jahr in echt in Las Vegas zu sehen“, schrieb die Sängerin jetzt auf Instagram zu dem Clip, der zuvor viral gegangen war.