Tierschützer: „Wir wissen nicht mehr weiter!“

Viele Tiere überleben nur knapp

Oder Streunerbaby „Edda“ und ihre Geschwister: „Alle fünf waren nur Haut und Knochen, mit wässrigem Durchfall und schwer von Parasiten befallen – ein Wunder, dass sie so lange überlebt haben“, erzählt „Wir fürs Tier“-Obfrau Alice Siebenbrunner. Beim Verein in Loipersdorf i.B. werden Katzen wie diese aufgepäppelt, sozialisiert und an liebevolle Plätze vermittelt.