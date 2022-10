„Im Notfall zählt Zeit, danach die Qualifikation“

Aber warum dann die Kritik – und ich habe in fast 23 Jahren bei der „Krone“ noch nie so viele Reaktionen auf Artikel erlebt – am System, wenn es eh so gut ist?

Es ist sicher nicht perfekt, und wir entwickeln uns, wie gesagt, auch weiter. Wir haben First Responder in entlegenen Gebieten, wo die Versorgung nicht so gut gegeben ist. Wir haben die Lebensretter-App, in der sich alle, die eine Rettungssanitäter-Ausbildung haben, einloggen können. Und die Disponenten wissen, wo sie sind, und wir können sie aktivieren. Wir haben 7200 Freiwillige – die Chance ist groß, dass bei einem Notfall jemand in der Nähe ist.