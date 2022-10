Opfer von Betrügern wie Weihnachtsgans ausgenommen

Geld verschwindet in undurchsichtigen Kanälen

Auffallend ist, dass die Täter immer wieder über Fernwartungstools Zugriff auf die Computer und Handys ihrer Opfer erhalten und so Überweisungen oder Kontoregistrierungen bei Handelsbörsen für Kryptowährungen im Namen der Opfer durchführen. Durch virtuelle Trades wird den Betrogenen suggeriert, dass das angebliche Investment steigt und Gewinne erwirtschaftet werden, obwohl das nicht der Fall ist. Fallweise kommt es auch zu einzelnen Auszahlungen, um das Vertrauen zu stärken. Die einbezahlten Gelder werden in weiterer Folge über ein schwer durchschaubares Geldwäschenetzwerk geschleust und gelangen so zu den Tätern. Das erfolgt meist über Konten oder Zahlungsdienstleister im Ausland. Nicht selten ist das Geld dann weg - für immer.