Eurofighter über dem Gegendtal: Bürger in Angst

Kampfjet im Tiefflug

„Der Eurofighter flog extrem niedrig und ging beim Übergang in den Steigflug. Genau über Feld am See dann in den Überschallbereich“, so Marianne und Harald Rittler. „So stimmt das nicht“, sagt Christoph Hofmeister, Pressesprecher des Bundesheeres in Kärnten, der den Überflug aber bestätigt. Überschallflüge würden in einer Höhe von 12.500 Metern absolviert. Normale Überflüge auf 1200 Meter.