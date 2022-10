Ein unvergessliches Debüt

Vater Darko Grujcic hatte einst für den FC Lustenau die Fußballschuhe geschnürt, Sohn Darijo feierte am vergangenen Sonntag seine Bundesligapremiere in der Startelf der Lustenauer Austria. Damit wurde ein Traum für den 23-jährigen Verteidiger wahr. „Als echter Lustenauer in Lustenau ein solches Debüt zu feiern, bleibt für mich ein unvergessliches Erlebnis. Es freut mich wahnsinnig, dass mir der Trainer dieses Vertrauen geschenkt hat“, so Grujcic, der nur wenige hundert Meter vom Reichshofstadion entfernt wohnt.