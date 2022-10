Nationalfeiertag++Russland startet Atomtests

Nach zwei Jahren Covid Modus ist der Nationalfeiertag diesmal in alter Manier begangen worden. Laut Bundesheer mit 720.000 Gästen am Heldenplatz, wo auch die Leistungsschau wieder stattgefunden hat. Und: Russland will in den kommenden Tagen wohl großangelegte Atomtests starten. Darüber habe der Kreml die US-Regierung in Kenntnis gesetzt. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Donnerstag, den 27.Oktober, mit Stefana Madjarov.