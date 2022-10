Trockener Hitzesommer setzte steirischer Ernte zu

Hunderte Bauern machen beim Humusaufbau und Wasserschutz mit - und werden in trockenen Jahren wie heuer mit Erfolgen belohnt. Das Prinzip: Äcker werden nach der Ernte und während des Winters begrünt, so wird das Bodenleben aktiviert und der Boden gekühlt. Als „Wellnessprogramm für Regenwürmer“ bezeichnet das Humusberater Daniel Pucher. Ab Herbst 2023 wird Begrünung über den Winter sogar Voraussetzung, um an EU-Förderprogrammen teilzunehmen.