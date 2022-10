Friedenskircherl verzaubert Land: Die Geheimnisse

Das Friedenskircherl am Stoderzinken wurde in der ORF-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ zum schönsten Platz von ganz Österreich gewählt. In der Region weiß man schon lange um die Vorzüge des hölzernen Juwels, das die Bergrettung seit Jahrzehnten hegt und pflegt.