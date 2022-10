Die Null als neue Marke beim SKN St. Pölten

Ist St. Pölten in der 2. Liga ein Titelkandidat? „Ich denke, dazu fehlt uns heuer noch die nötige Konstanz, speziell im defensiven Bereich“, hatte Sportvorstand Jan Schlaudraff zu Saisonbeginn in einem Gespräch mit der „Krone“ abgewunken. Die jüngsten Ergebnisse sprechen freilich gegen diese Einschätzung. In den letzten drei Partien kassierte der SKN kein einziges Gegentor. Die Null wurde zur neuen, ungewohnten Marke.