Personalnot in Jugendhilfe: Millionen-Paket kommt

Im Sommer geriet die Steiermark bundesweit in die Schlagzeilen. Mitarbeiter beklagten sich über schwierige Arbeitsbedingungen. Und weil Personal fehlte, musste das Krisenzentrum Krisun in Kapfenberg, in dem Jugendliche in Not untergebracht werden, sogar schließen! Seit September hat es wieder geöffnet. Auch in anderen Einrichtungen ist die Mitarbeiter-Situation nicht rosig.