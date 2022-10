Als Tausendsassa für die Mitbürger im Einsatz

In Aggsbach Markt im Bezirk Krems und auch darüber hinaus kennt man Rainer Toifl. „Unermüdlich ist er in den verschiedensten Belangen für seine Mitbürger im Einsatz“, erklären Josef Rabl, Mitorganisator des bekannten Endlingbach-Entenrennens, und Hans-Jürgen Sponseiler, die Toifl als „Poldi der Woche“ nominiert haben. Ob in der Politik als Vizebürgermeister und Arbeitskreisleiter für die Gesunde Gemeinde, ob als Obmann des Sparvereins im Vorstand der Marktkapelle oder in der Pfarre als Mesner - Rainer Toifl engagiert sich für die Allgemeinheit. Und natürlich ist er auch jedes Mal beim Entenrennen im Rahmen des Herbstkirtags mit dabei.