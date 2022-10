Megan Fox heizt im sexy Jessica-Rabbit-Look ein

Bei diesem heißen Look hat wohl nicht nur Machine Gun Kelly Schnappatmung bekommen. Denn Megan Fox zeigte sich am Mittwochabend bei der Time100 Next Gala in New York nicht nur mit neuer Haarfarbe, sondern auch in einem sexy Dress mit XXL-Beinschlitz. Ein Look, der dem von Jessica Rabbit ziemlich nahekam und fast heißer als das Original war.