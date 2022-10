Brexit beschert „English Shop“ das Aus

Kostenplus von 20 Prozent durch Papierkram

„Allein durch den Papierkram sind 20 Prozent an Kosten dazu gekommen“, berichtet der Geschäftsmann. Bei jeder Lieferung aus dem Vereinigten Königreich werden etwa eine Einfuhrzollabfertigung (65 Euro), Gebühren für Zolltarifnummern und mehr fällig. Bei tierischen Lebensmitteln fällt beispielsweise zudem bei jeder Bestellung auch noch eine Veterinärbescheinigung an – Kostenpunkt: 150 Euro. Das schottische Nationalgericht Haggis, Clotted Cream und Co. führt er daher nicht mehr. „Als es hieß, dass es ein Freihandelsabkommen gibt, dachte ich mir: ,Das ist super, es geht weiter wie bisher’“, sagt Clee. Schweren Herzens zieht er nun einen Schlussstrich: Der Brite öffnet sein Geschäft am 24. Dezember zum letzten Mal, seinen mit Jahreswechsel auslaufenden Mietvertrag verlängert er nicht mehr.