Star deutet neuen „Zurück in die Zukunft“-Film an

„Was das Erstaunlichste an ,Zurück in die Zukunft‘ ist, ist, dass es - und das hat nichts mit mir zu tun - dieses Leben hat. Die Leute mögen ihn nicht nur und erinnern sich an ihn, sie feiern ihn und lassen sich mein Gesicht auf ihr Bein tätowieren, und das ist verrückt, aber auf eine gute Art und Weise“, so Fox.