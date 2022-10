Ministerin kündigt mehr Geld für Gesäuse an

Am Mittwoch trafen sich Freunde des Nationalparks in Gstatterboden, um dessen 20-jähriges Bestehen zu feiern. Eine besondere Überraschung verkündete dabei Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne): 250.000 Euro mehr will der Bund in Zukunft für den Nationalpark zur Verfügung stellen.