„Läuft rückwärts schneller als der Toni vorwärts“

„Toni Doppelpack“ erzielte seinen letzten Treffer in Wien-Favoriten am 23. Mai 1987. Namensvetter Manuel traf Sonntag bereits in der Fremde, Donnerstag kann er gegen Posen den ersten Treffer daheim folgen lassen. Austrias Coach scherzt: „Er läuft im Rückwärtsgang schneller als der Toni im Vorwärtsgang“.