Pfusch-Böller explodiert: Burschen schwer verletzt

Verletzungen im Gesicht und an Händen

Und das hatte fatale Folgen: Plötzlich explodierte der Böller. Zwei der vier Jugendlichen erlitten dabei schwere Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Nach der Erstversorgung wurden sie mit der Rettung mitsamt Notarztbegleitung in den Schockraum der Innsbrucker Klinik bzw. ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.