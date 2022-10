Hauser am Lendplatz bleibt seinen Würsteln treu

Es tut mir schon sehr weh, dass ich nicht mehr da bin“, sagt Resi Hauser im Gespräch mit der „Krone“. Nach 53 Jahren haben sie und ihr Mann Walter gesagt: „Es geht nicht mehr!“ Vom ersten verkauften Brot in der Früh, Schnittwurst am Vormittag, heißen Würsteln zu Mittag bis zum letzten Spritzer am Abend hat das Ehepaar im Hauser am Grazer Lendplatz viel Zeit ihres Lebens verbracht: „Unter 70 Stunden die Woche haben wir nie gearbeitet“, erzählt Walter.