FC Salzburg: „Da kannst du jeden verkaufen“

Champions-League-Tag in Salzburg! Um 18.45 Uhr wird in Wals-Siezenheim die Partie FC Salzburg gegen Chelsea angepfiffen. Als Einstimmung bat krone.at-Sportchef Michael Fally die Salzburger Fußball-Legende Franz Aigner, um (nach einer Podcast-Aufzeichnung, folgt demnächst!) über das Spiel zu sprechen. Aigner auf die Frage, welchen Salzburger er Kicker als nächstem eine große Karriere zutraut: „Jedem. Du kannst aus dieser Mannschaft praktisch alle verkaufen, so gut sind sie.“