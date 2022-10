Ein Fußball-Jahr voller „VAR-Wirrungen“

„Vielleicht war Ausschluss zu hart“

Seither aber oft für „VAR-Wirrungen“ sorgt. Auch weil gewisse Entscheidungen immer haarigst bleiben. Siehe Sonntag beim 2:2 in Pasching: Für Didi Kühbauer war der Elfer zum 1:0 zu geben. Für Austria-Coach Manfred Schmid „nie und nimmer“ Oder: Am Vortag schäumten bei Salzburg – Sturm viele über Stefan Ebner, der Bullen-Verteidiger Strahinja Pavlovic ob einer „Schwalbe“ Gelb-rot gezeigt hatte. Wobei der OÖ-Referee hinterher selbst zugab: „Vielleicht war der Ausschluss zu hart!“ Problem für Ebner in der Situation: Bei Gelb darf der VAR gar nicht (!) eingreifen – selbst wenn die Karte ein Irrtum ist und in der Folge Gelb-rot bedeutet