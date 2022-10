Steirerin ist die beste Floristin der Welt

„Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich Gold bei den Floristen geholt habe. Ich finde noch gar keine Worte und kann es nicht fassen“ - so die freudige erste Reaktion der frischgebackenen Weltmeisterin aus der Steiermark. Am Montag konnte die 21-jährige Nicola Hochegger bei den derzeit stattfindenden Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2022 den Bewerb der Floristen in der finnischen Hauptstadt Helskini für sich entscheiden. Es ist die erste Goldmedaille der diesjährigen Meisterschaften für die Steiermark und die zweite für Österreich.