Mozarts „Zauberflötenhäuschen“ hat neuen Platz

Es ist das Ende einer langen Reise. Das Häuschen stand bis 1877 in Wien in der Nähe das Naschmarktes. Danach gelangte es in den Besitz der Stiftung Mozarteum. Einen fixen Platz bekam das geschichtsträchtige Haus bekam das nicht. Es war zunächst am Kapuzinerberg aufgestellt, später im Bastiongarten des Mozarteums in der Schwarzstraße.