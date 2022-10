Kabarett-Stars suchen im ORF nach neuen Comedians!

Am Schluss jeder Sendung werden die Kandidaten von Coaches und Studiopublikum bewertet - der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt eine eigene ORF-Show, erklärte Moderatorin Gabi Hiller. Bei den Challenges selbst dürfte kein Auge trocken bleiben: So müssen sich Kandidaten in Sekundenschnelle Sätze überlegen, die man beim ersten Date nicht hören möchte, sich durch Improvisationsübungen kämpfen oder in „Echt fett“-Manier mit versteckter Kamera lustige Aufgaben lösen. Man darf gespannt sein!