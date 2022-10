Wie kriegt Oberösterreich genug Pflege-Fachkräfte?

Wechselwillige brauchen Anspon

Ich bin zu alt, aber gesetzt den Fall, ich würde von der Leserbetreuung in die Altenpflege wechseln wollen. Weil mir was Neues wirklich gut tun würde.

Wo würde ich mich hinwenden? Da fängt es schon an! Selbst für einen Journalisten, der zu recherchieren gewohnt ist, tun sich da schwarze Informationslöcher auf.

Vielen geht es so. Daher ist gut zu hören, dass nun eine Koordinierungsstelle für Interessierte und Auszubildende kommen soll. Auch neue Strategien, an den Wechsel in die Pflege denkende Menschen anzusprechen und zu umwerben, sollen geplant sein. Das sind gute Nachrichten!