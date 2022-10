Bald kehrt der Advent auf den Wörthersee zurück

Gute Saison auch an weiteren Kärntner Seen

Auch am Ossiacher See ist man zufrieden. Dort laufen die Schiffe noch bis 31. Oktober aus. Eine Adventsaison war ebenfalls angedacht. Doch wegen der angespannten Personalsituation und Corona-Sorgen werden die Pläne vorerst um ein Jahr verschoben.